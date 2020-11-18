В Хабаровске священника задержали за участие в акции поддержки Фургалу

В Хабаровске за участие в акции в поддержку Сергея Фургала был задержан протоиерей Андрей Винарский.

Как сообщает ovdinfo.org, священника задержали 17 ноября у него дома, сразу после того, как он вернулся из суда. Причиной этому послужило его участие в акции в поддержку Фургала, которая проходила 9 сентября.

Издание отмечает, что после задержания у мужчины изъяли телефон и связи с ним не было.

Позже священнослужителя отпустили, на него был составлен протокол о нарушении правил участия в публичном мероприятии

Отмечается, что Винарского неоднократно задерживали из-за его участия в акциях в поддержку бывшего губернатора. Так, в августе священник был арестован на трое суток. В ноябре суд оставил в силе штраф в 150 тысяч рублей, к которому приговорили мужчину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.