В Лос-Анджелесе в жилом районе упал самолёт

В жилом районе Лос-Анджелеса упал легкомоторный самолёт. Пилот пытался совершить аварийную посадку. О произошедшем рассказал местный телеканал KABC.

Самолёт заходил на аварийную посадку, но в итоге упал на автомобили в жилом районе. Как сообщает tvzvezda.ru, в результате аварии погиб пилот.

Кроме того, в результате падения воздушного судна воспламенились несколько автомобилей. Возгорания удалось оперативно устранить пожарным.

В настоящее время местные правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.