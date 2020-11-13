В жилом районе Лос-Анджелеса упал легкомоторный самолёт. Пилот пытался совершить аварийную посадку. О произошедшем рассказал местный телеканал KABC.
Самолёт заходил на аварийную посадку, но в итоге упал на автомобили в жилом районе. Как сообщает tvzvezda.ru, в результате аварии погиб пилот.
Кроме того, в результате падения воздушного судна воспламенились несколько автомобилей. Возгорания удалось оперативно устранить пожарным.
В настоящее время местные правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.