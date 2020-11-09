В Кемерове при смене управляющей компании в одном из многоквартирных домов учли голос мужчины, умершего год назад.
Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Орджоникидзе. Собственники квартир утверждают, что дом был передан в ведение другой управляющей компании без их согласия.
Как сообщает портал vse42.ru, что подписи жильцов дома в соответствующих документах поддельные. Кроме того, среди подписей за смену управляющей компании есть подпись жильца. который скончался осенью прошлого года.
Отмечается, что жильцы дома подали жалобу в прокуратуру.
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