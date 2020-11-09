В Новосибирской области сошли с рельсов 30 вагонов

В Новосибирской области на участке Западно-Сибирской железной дороги сошли с рельсов более 30 вагонов.

Инцидент произошёл утром 8 ноября в районе станции Татарская. В результате аварии с рельсов сошёл 31 вагон грузового поезда.

Как сообщает ТАСС, пострадавших нет. Руководство филиала РЖД сообщило о возможных задержках пассажирских поездов. Отмечается, что на место происшествия прибыли восстановительные поезда ближайших станций. Кроме того, ведёт работу специальная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.