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В Екатеринбурге погиб пенсионер, которого облили кипящим маслом

В Екатеринбурге скончался пенсионер, на которого вылили горящее масло. Мужчина был в коме, к него не выдержали почки.

Трагедия произошла 18 октября в квартире погибшего. Соседи услышали ссору двух мужчин, а позже обнаружили пенсионера на полу с множественными ожогами.

Как сообщает портал e1.ru со ссылкой на родственников погибшего, уголовное дело по факту смерти мужчины до сих пор не заведено. По версии родственников, пенсионера облил маслом сосед, который пришёл одолжить денег, но получил отказ. Его задержали, но позже отпустили.

В свою очередь, в полиции пояснили, что пенсионер сам случайно пролил на себя масло, когда готовил еду.

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