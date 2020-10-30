В Саратове под колёсами экскаватора погиб мужчина

В Саратове возбудили уголовное дело по факту наезда экскаватора на мужчину во время проведения строительных работ.

По версии следствия, 36-летний водитель экскаватора не убедился в безопасности манёвра и отсутствии рядом с техникой людей, после чего, двигаясь задним ходом, допустил наезд на 40-летнего водителя грузовика. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщает портал 4vsar. ru, дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека". В настоящее время ведётся следствие, проводится сбор доказательств. Наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.