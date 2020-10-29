Два человека погибли и девять были ранены при взрыве на газораспределительной станции под Харьковом.
Инцидент произошёл днём 28 октября в селе Берёзовское. Известно, что после взрыва возгорания не произошло, однако было сильное задымление на площади примерно 200 квадратных метров.
На снимках, опубликованных в соцсетях видно, что здание пункта разрушено, повреждены рядом стоящие автомобили.
Как сообщает портал info24. ru, раненых госпитализировали. На месте работает следственная группа, выясняются причины взрыва.
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