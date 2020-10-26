В Подмосковье десятилетний мальчик перевернулся на квадроцикле и скончался от полученных травм.
Трагедия произошла 24 октября неподалёку от подмосковных Бронниц. Родители позволили своему сыну самостоятельно управлять квадроциклом. При этом на ребёнке не было защитной экипировки, а транспортное средство не стояло на регистрационном учёте.
В какой-то момент мальчик не справился с управлением и перевернулся. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.
Как сообщает radiosputnik.ria.ru, в ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза. Правоохранители продолжают расследование.
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