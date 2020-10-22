В Астраханской области мать замуровала в бетон сына-подростка

В Астраханской области пойдёт под суд женщина, которая убила собственного 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон.

Трагедия произошла в марте этого года. Женщина обратилась в полицию и заявила, что её сын пропал по дороге в школу. В ходе следствия она пыталась намеренно ввести оперативников в заблуждение и сообщала, что её ребёнка несколько раз видели возле дома.

В июне тело мальчика обнаружили под полом нежилого дома, где ранее проживала мать преступницы.

Как сообщает ren. tv, экспертиза признала женщину вменяемой. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.