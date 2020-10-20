Подполковника полиции обвиняют в пьяном дебоше в "Берлоге"

В соцсетях появилось видео, на котором якобы нетрезвый подполковник полиции Айдар Даутов устроил драку в одном из кафе Челябинской области.

Видео было опубликовано в паблике "Омбудсмен полиции". Автор поста утверждает, что на нём запечатлён именно Даутов.

Инцидент произошёл 16 октября. Сообщается, что полицейский устроил драку с посетителями кафе "Берлога" и для того, чтобы усмирить мужчину, сотрудникам заведения пришлось вызвать росгвардейцев. Как сообщает портал 74.ru, в Росгвардии подтвердили, что их сотрудники действительно выезжали в кафе после поступившего тревожного сигнала.

Между тем издание отмечает, что в самом кафе утверждают, будто драку начал не полицейский, а другой посетитель, который ударил офицера.

В местной полиции отметили, что по информации, опубликованной в соцсетях, ведётся проверка.