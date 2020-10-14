В Челябинске пенсионерка погибла, упав в заброшенный колодец

Жительница Челябинска упала в заброшенный четырёхметровый колодец, расположенный на соседнем, участке и погибла.

Инцидент произошёл в одном из садовых товариществ. Колодец был давно заброшен и зарос густой травой, вероятно, поэтому пенсионерка его не увидела. Женщина упала в колодец, в котором толща ледяной воды составляла более двух метров, и погибла.

Как сообщает портал 74. ru, пропажей пенсионерки обеспокоились её родственники, когда она перестала отвечать на телефонные звонки.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В региональном Следкоме отметили, что оснований полагать, что смерть пенсионерки носила насильственный характер, на данный момент нет.