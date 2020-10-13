В Архангельске пожарный автомобиль насмерть сбил ребёнка

В центре Архангельска пожарный автомобиль насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе.

Как сообщает портал 29. ru, инцидент произошёл днём 13 октября. Пожарный автомобиль сбил ребёнка, который переезжал по пешеходному переходу на самокате.

В региональном МЧС пояснили, что на данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сообщается, что пешеходный переход был регулируемый. Какой сигнал светофора горел в момент ДТП — пока неизвестно.

Ребёнок скончался в карете скорой помощи. Отмечается, что ему было 10-12 лет.