В Москве обнаружили тело 19-летнего студента МГИМО, который покончил жизнь самоубийством из-за проблем с учёбой.

Студент оставил предсмертную записку, написанную на 14 листах, в которой обвинил руководство вуза.

"Погибшим оказался студент МГИМО 2001 года рождения из Санкт-Петербурга. При нем обнаружили предсмертную записку на 14 листов, где он винил руководство факультета, на котором учился, в том, что не сдал сессию", — сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.