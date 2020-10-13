В Иркутской области дети погибли, провалившись под лёд

В Иркутской области двое детей провалились под лёд и не смогли выбраться.

Трагедия произошла в посёлке Хамакар в Катангского района. Двое детей 2015 и 2016 года вышли на тонкий лёд реки Нижняя Тунгуска без присмотра взрослых и провалились. Выбраться малыши уже не смогли. Как сообщает rbc. ru, позже тела детей обнаружили местные жители.

В настоящее время Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка.