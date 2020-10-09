У московской школы задержали мужчину, искавшего тайник с патронами

Оперативники задержали мужчину, который во дворе одной из столичных школ искал загашник с патронами.

Правоохранителей вызвал охранник школы. По камерам наблюдения он заметил, как неизвестный проник на территорию школы и пытается что-то найти в кустах. Сотрудник охраны подал сигнал тревоги и на место прибыли росгвардейцы, которые и задержали молодого человека.

При досмотре у него изъяли пистолетный магазин, снаряжённый патронами. Как сообщает ТАСС, задержанный рассказал, что купил патроны в интернете и должен был забрать их в закладке на территории школы.

Отмечается, что изъятые магазин и патроны предназначены для охолощённого оружия.

Дальнейшее разбирательство в отношении 18-летнего парня будут проводить полицейские.