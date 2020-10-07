В Нижегородской области случайные гостьи обокрали пенсионерку

В Нижегородской области после ухода гостей пенсионерка недосчиталась 130 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, женщины пришли к пенсионерке в дом, где дверь была не заперта. Некоторое время они беседовали с хозяйкой, а после попросили её принести воды. В это время женщины остались в комнате одни, а после их ухода хозяйка обнаружила, что у неё пропали 130 тысяч рублей.

Вскоре одна из подозреваемых была задержана в Рязанской области, а её сообщница сама явилась в полицию с повинной.

Часть украденных средств была возвращена потерпевшей, следствие продолжается.