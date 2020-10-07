В Нижегородской области после ухода гостей пенсионерка недосчиталась 130 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД, женщины пришли к пенсионерке в дом, где дверь была не заперта. Некоторое время они беседовали с хозяйкой, а после попросили её принести воды. В это время женщины остались в комнате одни, а после их ухода хозяйка обнаружила, что у неё пропали 130 тысяч рублей.
Вскоре одна из подозреваемых была задержана в Рязанской области, а её сообщница сама явилась в полицию с повинной.
Часть украденных средств была возвращена потерпевшей, следствие продолжается.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?