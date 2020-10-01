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Сосед по палате похитил деньги с банковской карты пенсионера

Магаданские оперативники по горячим следам раскрыли дело о похищении крупной суммы денег с банковской карты 80-летнего пенсионера.

Как сообщает пресс-служба МВД, во время пребывания в медучреждении пенсионер познакомился с мужчиной 1969 года. У них завязались приятельские отношения, и потерпевший попросил у нового знакомого помощи в оформлении банковской карты, куда планировал перевести свои пенсионные накопления.

Мужчина действительно помог оформить пенсионеру карту, однако оставил её себе и снял с неё 130 тысяч рублей. Оперативники установили местонахождение злоумышленника в течение суток.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчина сознался в преступлении и вернул пенсионеру все его деньги. Расследование продолжается, похитителю грозит до шести лет колонии.

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