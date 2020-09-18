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В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

В Татарстане задержали подозреваемого в грабеже и убийстве ветерана Великой Отечественной войны и труда.

Как сообщает РИА Новости, утром 18 сентября было обнаружено тело 89-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрении в убийстве правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который вину не признал. Отмечается, что погибшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда.

По версии следствия, мужчина проник в дом погибшей, ударил её утюгом по голове и намотал шнур на шею. После этого преступник забрал найденные в доме деньги и скрылся.

Тело потерпевшей обнаружила соцработник, которая и вызвала полицию. В настоящее время расследование дела продолжается.

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