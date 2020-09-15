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В Саратовской области сын обнаружил труп отца, пропавшего на рыбалке

В Саратовской области был обнаружен труп 64-летнего жителя села Чиганака.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Следственное Управление региона, по факту обнаружения трупа проводится проверка, по результатам которой будет составлено процессуальное решение.

Правоохранители установили, что пострадавший в компании товарища отправился на рыбалку на местную реку вечером 11 сентября. Мужчины удалились от селения примерно на четыре километра, после чего разбили лагерь и уснули.

Утром односельчанин пострадавшего не обнаружил и сообщил об этом его родственникам.

Были начаты поиски, но они не принесли результатов. Спустя три дня сын пострадавшего обнаружил тело в километре от того места, где рыбаки разбивали лагерь.

Осмотрев тело, следователи не нашли признаков насильственной смерти.

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