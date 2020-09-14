В Петербурге задержан мужчина, который пытался поджечь церковь

Полицией был задержан мужчина, который угрожал поджечь Шведскую лютеранско-евангелическую церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга.

Как сообщает "Российская газета", неизвестный пришёл к церкви, принеся с собой десятилитровую канистру бензина, и угрожал поджечь здание.

Однако злоумышленнику не удалось воплотить в жизнь свой преступный замысел: на произошедшее оперативно среагировала вахтёр, которая вызвала полицейских. Правоохранители прибыли незамедлительно и задержали несостоявшегося поджигателя, он был доставлен в территориальный отдел МВД.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, задержанным оказался 40-летний безработный местный житель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".