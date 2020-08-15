Судно Wakashio, которое село на мель около берегов Маврикия 25 июля и пробило дно, под воздействием штормового ветра раскололось надвое: ветер расширил трещину пробитого судна.
Это произошло на глазах у людей, находящихся на берегу, о чем они сообщили в службы. Буксиры разделили остатки судна и подвергли носовую часть утоплению в океане, вторая же остается на месте.
На борту сухогруза находилось 4 тыс. тонн нефтепродуктов, и около 1 тысячи тонн вытекло в океан, как и часть дизтоплива и смазочного масла.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.