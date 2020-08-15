Сухогруз у берегов Маврикия раскололся надвое

Судно Wakashio, которое село на мель около берегов Маврикия 25 июля и пробило дно, под воздействием штормового ветра раскололось надвое: ветер расширил трещину пробитого судна.

Это произошло на глазах у людей, находящихся на берегу, о чем они сообщили в службы. Буксиры разделили остатки судна и подвергли носовую часть утоплению в океане, вторая же остается на месте.

На борту сухогруза находилось 4 тыс. тонн нефтепродуктов, и около 1 тысячи тонн вытекло в океан, как и часть дизтоплива и смазочного масла.