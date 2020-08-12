Александр Ширвиндт устроил ДТП в Валдае

Популярный актер Александр Ширвиндт вчера, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, попал в ДТП в Новгородской области.

Официальных комментариев от сотрудников ГИБДД пока не поступало. Известно лишь, что пассажирка машины, с которой "поцеловался" авто актёра, госпитализирована в Валдайскую ЦРБ.

Как рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте (группа ВАЛДАЙ), виновником аварии был мэтр советского и российского кинематографа, нарушивший ПДД, проигнорировав знак "Уступи дорогу".

Впрочем, скрываться с места ДТП он не стал, дождался приезда сотрудников ГИБДД и дал понять, что готов понести ответственность за аварию.

По словам Ширвиндта-младшего, Михаила, его отец в аварии не пострадал и сейчас чувствует себя "превосходно".