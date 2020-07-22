Шесть жителей острова Лесбос пострадали во время наезда легкового автомобиля.
По информации портала Lesvosnews, пожилой мужчина, находящийся за рулем легкового автомобиля не справился с управлением и протаранил группу протестующих. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.
Местные активисты вышли на акцию протеста, которая посвящена пожарам. Протестующие утверждают, что поджоги совершают мигранты из других стран.
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.