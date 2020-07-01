На один из участков для голосования по поправкам в конституцию привели медвежонка. Сюрприз для членов комиссии и голосующих сделали сотрудники барнаульского зоопарка.
По словам директора зоопарка Сергея Писарева, медвежонка зовут Глаша. Несколько месяцев назад её нашли недалеко от леса в одиночестве.
Глаша даже "проголосовала" на участке - медвежонок залез на стул, погрыз баночку для антисептика и утащил коробку для бумаг.
"Это были эмоции, это был праздник. Слава богу, что мы смогли подарить кусочек радости в этот день", - приводит "РИА Новости" слова Писарева.
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