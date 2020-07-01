В Алтайском крае за поправки в конституцию "проголосовал" медведь

На один из участков для голосования по поправкам в конституцию привели медвежонка. Сюрприз для членов комиссии и голосующих сделали сотрудники барнаульского зоопарка.

По словам директора зоопарка Сергея Писарева, медвежонка зовут Глаша. Несколько месяцев назад её нашли недалеко от леса в одиночестве.

Глаша даже "проголосовала" на участке - медвежонок залез на стул, погрыз баночку для антисептика и утащил коробку для бумаг.