В Костромской области произошло происшествие с шестилетней девочкой, на которую напала волчица. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Девочка приехала с родителями на экскурсию в фермерское хозяйство 28 июня. Когда ребёнок подошёл к клетке, волчица просунула голову в проём между решёткой и фундаментом, укусив девочку за ногу.
В Костроме ребёнку сделали операцию. Органы проверят действие (бездействие) чиновников местного самоуправления на территории фермерского хозяйства.
Также будет установлен размер ущерба, который был нанесен девочке.
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