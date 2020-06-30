В Костромской области волчица напала на ребёнка

В Костромской области произошло происшествие с шестилетней девочкой, на которую напала волчица. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Девочка приехала с родителями на экскурсию в фермерское хозяйство 28 июня. Когда ребёнок подошёл к клетке, волчица просунула голову в проём между решёткой и фундаментом, укусив девочку за ногу.

В Костроме ребёнку сделали операцию. Органы проверят действие (бездействие) чиновников местного самоуправления на территории фермерского хозяйства.

Также будет установлен размер ущерба, который был нанесен девочке.