В Оклахоме два ребёнка умерли в машине, пока отец спал дома

Два маленьких ребёнка в городе Талсе (в штате Охлахоме) скончались в автомобиле своего отца. Полиция арестовала 31-летнего Дастина Ли Денниса и предъявила обвинения в убийстве второй степени, сообщает Fox23.

Выяснилось, что мужчина в субботу днём отправился с детьми в магазин. По возвращении домой он лёг спать, а когда проснулся, обнаружил, что дети остались закрытыми в автомобиле.

Дастин нашёл четырёхлетнюю дочь и трёхлетнего сына на полу пикапа в бездыханном состоянии. Отец перенёс детей в дом и вызвал "скорую". Медики не смогли помочь мужчине.

Точная причина смерти детей пока неизвестна. В субботу в Оклахоме температура воздуха превышала 30 градусов тепла.