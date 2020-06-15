Два маленьких ребёнка в городе Талсе (в штате Охлахоме) скончались в автомобиле своего отца. Полиция арестовала 31-летнего Дастина Ли Денниса и предъявила обвинения в убийстве второй степени, сообщает Fox23.
Выяснилось, что мужчина в субботу днём отправился с детьми в магазин. По возвращении домой он лёг спать, а когда проснулся, обнаружил, что дети остались закрытыми в автомобиле.
Дастин нашёл четырёхлетнюю дочь и трёхлетнего сына на полу пикапа в бездыханном состоянии. Отец перенёс детей в дом и вызвал "скорую". Медики не смогли помочь мужчине.
Точная причина смерти детей пока неизвестна. В субботу в Оклахоме температура воздуха превышала 30 градусов тепла.
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