В Петербурге прошли задержания по делу о совращении несовершеннолетних

Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу расследуют ряд уголовных дел по статье 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера).

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний местные жители, подозреваемые в совершении указанных преступлений, при этом в квартире одного из подозреваемых находились два подростка", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Следствие полагает, что задержанные с 2013 года совершили на территории Петербурга целый ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения.

При обыске были изъяты порнографическое видео, фото, электронные носители, тетради с записями, и ряд других предметов, представляющих интерес для следствия, добавили в ведомстве.

При этом в правоохранительных органах не исключают, что задержанные могут быть причастны к целой серии подобных преступлений.

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