В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось локализовать все пожары

Основной причиной пожаров в лесах в районе Чернобыльской АЭС стали поджоги травы. В настоящее время все очаги локализованы, сотрудники Госслужбы по ЧС Украины занимаются их ликвидацией.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины все очаги возгораний в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС — локализованы. Распространение огня остановлено.

Сейчас пожарные заняты ликвидацией отдельных очагов тления в лесах и на торфяниках, где до этого прошел огонь. В общей сложности задействованы 210 человек личного состава и 74 единицы техники.

По заверениям отдела по связям с общественностью Госслужбы по ЧС Украины, превышения радиационного фона в зоне атомной электростанции не наблюдается, все показатели в пределах допустимых значений.

Очаги возгорания в районе Чернобыльской АЭС возникли еще в начале апреля. Основной причиной пожаров стали поджоги сухой травы.

По уточненным данным огонь уничтожил в общей сложности не менее 11,5 тысяч гектаров территории в зоне отчуждения.

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