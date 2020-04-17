В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”

Для установки энергозатратного оборудования злоумышленники использовали нелегальное подключение к электрическим сетям.

Двоих жителей Элисты подозревают в несанкционированном подключении к электросетям. Энергия, причем желательно бесплатная и в большом количестве, нужна была им для так называемого "майнинга" криптовалюты.

По версии следствия, энергозатратное оборудование для производства цифровой валюты было незаконно установлено и подключено на двух объектах в Элисте.

"При силовой поддержке спецподразделения СОБР регионального Управления Росгвардии проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых оперативниками были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность к организации противоправной деятельности двух жителей Элисты", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сколько злоумышленникам удалось "намайнить" не сообщается, но вот ущерб энергоснабжающей организации превысил миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Подозреваемым может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.

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