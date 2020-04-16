В полицию Якутска обратилась продавец продуктового магазина, которая рассказала, что в момент, когда она отвлеклась, кто-то похитил из кассы 26 тысяч рублей и скрылся.
На место происшествия решили направить инспектора-кинолога со служебной собакой по кличке Вульф.
Уверенно взяв след, служебная собака около километра вела оперативников дворами до жилого дома на улице Бабушкина.
Там она зашла в один из подъездов, поднялась на второй этаж и обозначила квартиру.
"Стражи порядка вошли в квартиру, где застали двух граждан за распитием алкогольных напитков. Ими оказались 32-летний мужчина и 38-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Подозреваемых задержали по подозрению в грабеже.
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