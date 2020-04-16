В Якутии собака раскрыла преступление

В полицию Якутска обратилась продавец продуктового магазина, которая рассказала, что в момент, когда она отвлеклась, кто-то похитил из кассы 26 тысяч рублей и скрылся.

На место происшествия решили направить инспектора-кинолога со служебной собакой по кличке Вульф.

Уверенно взяв след, служебная собака около километра вела оперативников дворами до жилого дома на улице Бабушкина.

Там она зашла в один из подъездов, поднялась на второй этаж и обозначила квартиру.

"Стражи порядка вошли в квартиру, где застали двух граждан за распитием алкогольных напитков. Ими оказались 32-летний мужчина и 38-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Подозреваемых задержали по подозрению в грабеже.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле в отношении бывшего заместителя мэра Майкопа, которого будут судить за взятки и превышение должностных полномочий.