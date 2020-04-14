Дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, его заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике "Туколонь".

Бывших чиновников обвиняют по трем статьям уголовного кодекса: превышению служебных полномочий, пособничеству в нарушении режима особо охраняемых территорий и незаконной рубке леса.

По данным следствия, экс-министр лесного комплекса Иркутской области, прекрасно знал, что нет оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного заказника "Туколонь". Однако принял меры, чтобы сплошная вырубка леса под видом его санитарной очистки была произведена.

"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По уголовному делу допрошено более 100 свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз.

Объем уголовного дела составил 84 тома

В настоящее время документы направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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