В Воронежской области закрыли крупное производство незаконных удобрений

В Воронежской области задержан мужчина, которого подозревают в незаконном предпринимательстве. Он занимался производством сельскохозяйственных удобрений. На складе изъяли более 20 тонн продукции и при этом не нашли никаких лицензий и документов.

Нелегальный бизнес подозреваемый организовал на территории Семилукского района. Произведенный товар он продавал через знакомых и по объявлениям в интернете. Естественно, что никаких документов и лицензий на продукцию у мужчины не было, зато была хорошая прибыль.

По оценке оперативников, доход злоумышленника превысил 35 миллионов рублей

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков в складских помещениях полицейскими изъята готовая к продаже продукция: около 21 тонны жидких и полутора тонн гранулированных удобрений.

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