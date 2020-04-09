В Воронежской области задержан мужчина, которого подозревают в незаконном предпринимательстве. Он занимался производством сельскохозяйственных удобрений. На складе изъяли более 20 тонн продукции и при этом не нашли никаких лицензий и документов.
Нелегальный бизнес подозреваемый организовал на территории Семилукского района. Произведенный товар он продавал через знакомых и по объявлениям в интернете. Естественно, что никаких документов и лицензий на продукцию у мужчины не было, зато была хорошая прибыль.
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков в складских помещениях полицейскими изъята готовая к продаже продукция: около 21 тонны жидких и полутора тонн гранулированных удобрений.
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