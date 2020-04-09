Начальника Алтайской налоговой будут судить за взятки и мошенничество

В суд передано уголовное дело бывшего начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14 и его знакомого. Их обвиняют в мошенничестве группой лиц в крупном размере и получении взятки.

По данным следствия, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска относительно результатов налоговой проверки на его предприятии.

Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму доначисленных налогов за взятку

В результате мошеннических действий обвиняемые получили от предпринимателя полтора миллиона рублей.

Кроме того, сотрудник налоговой инспекции незаконно получил имущество на сумму более 50 тысяч рублей от другого предпринимателя за не проведение налоговой проверки.

Не чистых на руку налоговиков задержали сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

"В ходе следствия бывший начальник налоговой инспекции вину в содеянном не признал, второй обвиняемый — признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около одиннадцати миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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