Задержаны трое местных жителей, сообщают спецслужбы.
Участники запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" готовили взрыв в одном из местных ТЦ. У преступников изъяли готовое самодельное взрывное устройство.
Кроме того, у террористов были компоненты для изготовления других СВУ, оружие и боеприпасы.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.