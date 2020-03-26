В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в разбое

С заявлением в полицию обратился 29-летний житель Москвы. Он рассказал, что в одном из кафе познакомился с мужчиной и на принадлежащем ему автомобиле поехал с ним в один из ночных клубов.

Новый знакомый оказался преступником

После этого они зашли в кафе, выйдя из которого снова сели в машину. Когда они немного отъехали, новый знакомый попросил его остановиться, после чего, угрожая предметом похожим на нож и газовым баллончиком, требовал, чтобы ему были переданы мобильный телефон и банковская карта.

Потом они поехали по направлению, которое указал незнакомец. Когда машина остановилась, он потребовал передать ему документы на машину.

Увидев, что незнакомец замешкался, мужчина успел вынуть ключ из замка зажигания и выбежать из машины. Он обратился за помощью у прохожему. Когда она вернулся к машине, то незнакомца уже не было.

"Подозреваемый был задержан. Им оказался 28-летний приезжий. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье задержали пятерых подозреваемых в разбое.