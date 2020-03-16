Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на карантин

Правоохранительные органы вернули в больницу Коммунарки женщину, у которой подозрение на заболевание коронавирусом COVID-19. Ранее сообщалось, что пациентка сбежала из-под карантина.

По сведениям ТАСС, женщина находилась дома. Врачи обратились в полицию, которая вернула пациентку. Круг её общения устанавливается.

"Приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе. По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией", - написал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в Facebook.

Коронавирус в России

На данный момент зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в России. 60 из них у граждан, которые приехали из стран с высоким распространением пандемии.