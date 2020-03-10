В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили две сотни животных

В Якутске прокуратурой проводится проверка факта, вскрывшегося благодаря неравнодушным жителями города, распространившим в соцсетях фотографии страшной находки зоозащитников — контейнера, заполненного трупами животных.

Напомним, 9 марта на территории пункта передержки животных зоозащитники из городского фонда защиты животных "Белый Бим" обнаружили около 100 тел умерщвленных собак и кошек.

Власти проверяют пункт передержки

Якутскими властями в срочном порядке была сформирована комиссия, которой поручено провести проверку пункта передержки.

Первое открытие — контейнеров, в которые "складировали" мертвых животных, было два.

Откуда столько трупов животных?

Департамент ветеринарии республики, пояснил, что у них есть информация о вспышке бешенства в пункте передержки, поэтому и пришлось усыпить всех его питомцев — 153 собаки и 48 кошек. Ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек.

Что же касается второго контейнера, то в нем "находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации".

"В настоящее время доступ к ним в соответствии с требованиями СНИП закрыт", — говорят ветеринары.

Отдельно в ведомстве отметили, что разговоры о жестоком обращении с животными, равно как и о целенаправленном умерщвлении бродячих собак работниками ветеринарных служб не имеют под собой основы.