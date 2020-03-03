В Подмосковье задержали вора автоаккумуляторов

Полицейские Подмосковья пресекли деятельность серийного разорителя автомобилей. Задержанный подозревается в многочисленных кражах аккумуляторов.

Подозреваемый в серийных кражах — 22-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, злоумышленник по ночам снимал аккумуляторные батареи с грузовых машин иностранного производства.

"Установлено, что в течение февраля злоумышленник в ночное время похищал аккумуляторные батареи из грузовых автомобилей иностранного производства, припаркованных на неохраняемых стоянках городского округа. При изучении записей камер видеонаблюдения, расположенных в пунктах сбыта похищенного имущества, полицейские установили и задержали подозреваемого в г. Москве. При осмотре автомобиля, арендованного задержанным, обнаружены и изъяты отвертка и кусачки, используемые при совершении преступлений", — сообщили в пресс-центре.

Всего, по данным проверки, мигрант причастен к четырем кражам автомобильных комплектующих, общая стоимость которых составляет порядка 150 тысяч рублей.

Жить на что-то надо

В ходе допроса иностранный гражданин признался, что снимал аккумуляторы, а затем сдавал их в пункт приема металлолома. На вырученные деньги жил.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 10 лет лишения свободы за кражу. Сейчас молодой человек находится под стражей по решению суда.