Вор продал массажер для лица стоимостью 8 тыс. рублей за 150 рублей

Жителя Йошкар-Олы подозревают в совершении кражи. Продавец ортопедического салона обратилась в полицию. В своем заявлении она сообщила о пропаже массажера для лица с ионами серебра стоимостью более 8 тысяч рублей.

По словам женщины, она заметила пропажу массажера с витрины в конце рабочего дня. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они просмотрели видеозапись с камеры видеонаблюдения и установили личность грабителя.

Его удалось задержать. Грабителем оказался 37-летний местный житель, у которого уже была судимость. Он сообщил, что продал массажер за 150 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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