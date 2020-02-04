Австрали﻿йцев из КНР направили в "кишащий тараканами" центр

Первую группу граждан Австралии, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, разместили в центре на острове Рождества — это территория Австралии в Индийском океане. Как сообщают СМИ, люди страдают от отсутствия нормального интернета и полчищ тараканов.

Одна из эвакуированных, автралийка по имени Белинда Чен поделилась своими впечатлениями с журналистами портала ABC News.

"Мои дети слишком испуганы, чтобы даже дотронуться до этих кроватей. Проблемы с гигиеной делают похожим это место на тюрьму. Я понимала, что удобства здесь будут носить ограниченный характер, но их здесь нет вовсе никаких. Это в тысячу раз хуже, чем я себе представляла", — заявила Чен.

Платная эвакуация

В общей сложности в центре находится 240 человек, из них — 84 ребенка. Скоро компанию им составят еще 400 граждан зеленого континента. Примечательно, что эвакуацию своих граждан австралийские власти сделали платной услугой. Обязаловку не устраивали — просто предложили австралийцам покинуть Китай, оплатив проезд до острова Рождества, который стоит 1000 долларов.