В Домодедове экстренно сел самолет из Симферополя из-за угрозы взрыва

В столичном аэропорту Домодедово экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7, летевший из Симферополя. На его борту 119 пассажиров.

Запрашивая посадку, пилот сообщил, что одна из находившихся в салоне женщин угрожает взорвать лайнер.

"Она вдруг встала в проходе и начала кричать, что у нее в сумке взрывное устройство, и она готова привести его в действие", — сообщили на землю.

На земле все были готовы встречать борт

"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Службы аэропорта, предупрежденные пилотом самолета совместно с силовыми структурами, проведут все необходимые мероприятия", — говорят в пресс-службе аэропорта.

Силовики уже работают в самолете