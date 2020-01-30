В столичном аэропорту Домодедово экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7, летевший из Симферополя. На его борту 119 пассажиров.
Запрашивая посадку, пилот сообщил, что одна из находившихся в салоне женщин угрожает взорвать лайнер.
"Она вдруг встала в проходе и начала кричать, что у нее в сумке взрывное устройство, и она готова привести его в действие", — сообщили на землю.
"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Службы аэропорта, предупрежденные пилотом самолета совместно с силовыми структурами, проведут все необходимые мероприятия", — говорят в пресс-службе аэропорта.
"Несмотря на обстоятельства, посадка борта прошла штатно. Сейчас он отбуксован на стоянку. В салон вошли силовики и сотрудники экстренных служб аэропорта", — говорят в пресс-службе S7.
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