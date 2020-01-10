Автобус столкнулся с шестью машинами в пермском крае

Массовое столкновение произошло 10 января на одной из автодорог Пермского края. В ДТП участвовали не только шесть легковых машин, но и автобус.

В результате пострадали 12 человек, включая шестерых несовершеннолетних — их отправили в больницу но затем сочли возможным отпустить. А вот двум взрослым не так повезло — им потребовалась госпитализация.

Сейчас движение по ранее перекрытой дороге восстановлено, но задержки на этом участке сохраняются, передаёт "Правда.Ру".