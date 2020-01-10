Массовое столкновение произошло 10 января на одной из автодорог Пермского края. В ДТП участвовали не только шесть легковых машин, но и автобус.
В результате пострадали 12 человек, включая шестерых несовершеннолетних — их отправили в больницу но затем сочли возможным отпустить. А вот двум взрослым не так повезло — им потребовалась госпитализация.
Сейчас движение по ранее перекрытой дороге восстановлено, но задержки на этом участке сохраняются, передаёт "Правда.Ру".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.