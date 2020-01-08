Тело ребенка в возрасте около 10 лет было обнаружено в шасси самолета, который прибыл в Париж из Абиджана.
"Air France" подтвердила, что "безжизненное тело безбилетника" было обнаружено в аэропорту им. Шарля де Голля рано утром, не уточняя возраст погибшего.
Тело было найдено в колодце шасси самолета, который прилетел из Кот-д'Ивуара.
В настоящее время проводится расследование.
"Авиакомпания выражает свои соболезнования и сожалеет об этой человеческой трагедии", — говорится в "твиттере" "Air France.
Национальная жандармерия подтвердила, что тело, обнаруженное в 06:40 по местному времени (05:40 мск), было "африканского происхождения".
Принадлежащий "Air France" "Boeing-777" вылетел из Абиджана, главного города Кот-д'Ивуара, во вторник вечером.
Как отметили в силовых структурах страны, помимо человеческой драмы, это свидетельствует о серьезном нарушении безопасности в аэропорту Абиджана.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?