"Ребенок-безбилетник" найден мертвым в шасси самолета в Париже

Тело ребенка в возрасте около 10 лет было обнаружено в шасси самолета, который прибыл в Париж из Абиджана.

"Air France" подтвердила, что "безжизненное тело безбилетника" было обнаружено в аэропорту им. Шарля де Голля рано утром, не уточняя возраст погибшего.

Тело было найдено в колодце шасси самолета, который прилетел из Кот-д'Ивуара.

В настоящее время проводится расследование.

"Авиакомпания выражает свои соболезнования и сожалеет об этой человеческой трагедии", — говорится в "твиттере" "Air France.

Национальная жандармерия подтвердила, что тело, обнаруженное в 06:40 по местному времени (05:40 мск), было "африканского происхождения".

Принадлежащий "Air France" "Boeing-777" вылетел из Абиджана, главного города Кот-д'Ивуара, во вторник вечером.

Как отметили в силовых структурах страны, помимо человеческой драмы, это свидетельствует о серьезном нарушении безопасности в аэропорту Абиджана.