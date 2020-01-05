В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера

В Донецке спасатели провели необычную операцию по спасению мужчины, который сидел на наружном кондиционере между третьим и четвертым этажами дома. Инцидент произошел 2 января на улице Словацкой, сообщает "КП".

Спасать 37-летнего мужчину приехали три спецмашины и 9 работников МЧС ДНР. Дончанина спустили по автолестнице, обвязав при этом спасательной веревкой.

Версий у дончан по этому поводу несколько. Одни говорят, что мужчина убегал от мужа своей любовниц. Другие предположили, что дончанин мог перебрать на новогодние праздники и пытался перелезть с одного балкона на другой.

Похожие случаи в Краснодаре и Кривом Роге

В 2019 году похожий случай произошел в Краснодаре. Мужчина под воздействием наркотиков сорвался с балкона седьмого этажа и зацепился за кондиционер на пятом.

В Кривом Роге мужчина пытался спуститься с 10-го этажа по интернет-кабелю. В какой-то момент провод оборвался, и мужчине пришлось ждать спасателей на блоке кондиционера на седьмом этаже.