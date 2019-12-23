Проправительственные активисты в Нигерии в понедельник напали на протестующих активистов, требовавших освобождения людей, которые, по их словам, незаконно задержаны.
Около 60 нападавших атаковали группу из примерно 40 протестующих у здания Национальной комиссии по правам человека правительства в столице Абудже, обратив их в бегство.
Нападавшие выбрали в качестве мишени лидера протеста Дэджи Адеянджу, преследуя его, прежде чем избить. Полиция не сразу вмешалась в происходящее.
Протестующие планировали передать комиссии список требований, в том числе об освобождении заключенных, таких как активист Омойеле Соворе, основатель интернет-новостной организации Sahara Reporters.
Иса Сануси, пресс-секретарь Amnesty International, помогавшей организовывать протесты, считает, что инцидент показал, что нигерийцы "больше не имеют права выходить и мирно выражать свою позицию, не подвергаясь нападениям".
Один из нападавших заявил, что пришёл, чтоб выразить уважение к действующему президенту, и не дать "иностранным наёмникам" дестабилизировать страну. Пресс-секретарь президента Мухаммаду Бухари отказался от комментариев.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.