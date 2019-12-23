Сторонники правительства напали на мирный митинг в Нигерии

Проправительственные активисты в Нигерии в понедельник напали на протестующих активистов, требовавших освобождения людей, которые, по их словам, незаконно задержаны.

Около 60 нападавших атаковали группу из примерно 40 протестующих у здания Национальной комиссии по правам человека правительства в столице Абудже, обратив их в бегство.

Нападавшие выбрали в качестве мишени лидера протеста Дэджи Адеянджу, преследуя его, прежде чем избить. Полиция не сразу вмешалась в происходящее.

Протестующие планировали передать комиссии список требований, в том числе об освобождении заключенных, таких как активист Омойеле Соворе, основатель интернет-новостной организации Sahara Reporters.

Иса Сануси, пресс-секретарь Amnesty International, помогавшей организовывать протесты, считает, что инцидент показал, что нигерийцы "больше не имеют права выходить и мирно выражать свою позицию, не подвергаясь нападениям".

Один из нападавших заявил, что пришёл, чтоб выразить уважение к действующему президенту, и не дать "иностранным наёмникам" дестабилизировать страну. Пресс-секретарь президента Мухаммаду Бухари отказался от комментариев.