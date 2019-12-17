В Астраханской области аварийно сел бомбардировщик Ту-22

В Министерстве обороны России рассказали об отказе двигателя у бомбардировщика Ту-22 во время выполнения планового полета над Астраханской областью. Сообщается, что летчики не пострадали.

После отказа двигателя, экипаж самолет в безопасную зону и посадил его на грунт. Летчикам удалось самостоятельно покинуть бомбардировщик. Сейчас пилоты уже доставлены на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что Ту-22 выполнял полет без боекомплекта.