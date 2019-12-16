Самая масштабная эвакуация в истории страны прошла в Италии

Строители случайно наткнулись на авиабомбу, сброшенную Великобританией в 1941 году, в итальянском Бриндизи. Результатом стала крупнейшая эвакуация со времён Второй Мировой.

В воскресенье свои дома пришлось временно покинуть 54 тысячам людей — в городе с общим населением в 80 тысяч. Бомба почти метровой длины и весом около четверти тонны оказалась чрезвычайно сложной для обезвреживания, к тому же при обнаружении рабочие нечаянно её повредили.

Тем не менее, операция прошла успешно, и жители Бриндизи смогли вернуться в свои дома. Неразорвавшаяся бомба была безопасно взорвана на полигоне в понедельник.