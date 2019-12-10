Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа. Она не может поверить в случившееся, поскольку врачи давали положительные прогнозы перед плановой операцией, которая привела к смерти бывшего мэра Москвы.
Ранее стало известно, что медики успешно провели хирургическое вмешательство, однако состояние Юрия Лужкова резко ухудшилось. Врачам не удалось вывезти его из наркоза.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".