Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа. Она не может поверить в случившееся, поскольку врачи давали положительные прогнозы перед плановой операцией, которая привела к смерти бывшего мэра Москвы.

Ранее стало известно, что медики успешно провели хирургическое вмешательство, однако состояние Юрия Лужкова резко ухудшилось. Врачам не удалось вывезти его из наркоза.