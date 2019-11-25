Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Не стало главного русиста мира": умерла Лариса Вербицкая

Происшествия

 На 84-ом году жизни в Петербурге скончалась Людмила Вербицкая. Профессор, президент СПбГУ — она была признана лучшим в мире лингвистом и знатоком русского языка.

О смерти Вербицкой сообщил в соцсетях Юрий Зинченко, президент Российской академии образования.

Людмила Вербицкая была первой и пока единственной женщиной — ректором СПбГУ за всю 270-летнюю историю ВУЗа. Кроме этого, она была главой Международной ассоциации преподавателей русского языка.

4 года назад, президент России Владимир Путин признался, что всегда консультируется с ней, когда не уверен, как правильно надо сказать. "Главным русистом планеты" назвал Вербицкую глава РАО.

Будучи блестящим профессионалом, Лариса Вербицкая много сил и внимания уделяла популяризации грамотного и бережного отношения к русскому языку, неоднократно призывая чиновников и губернаторов начать с себя борьбу за чистоту речи. 

Читайте также

Вербицкая: Сочинения выпускников школ лучше оценивать по 100-бальной шкале

Темы умерла ректор спбгу лариса вербицкая
Актуальная аналитика
Формула небес
Автомобиль Mercedes, зачатый в гордом одиночестве - Гороскоп дня
Путешествия
Три живописных города Черногории, которые стоит посетить
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Новости Все >
Нарушающим ПДД водителям ОСАГО «влетит в копеечку»
"Не стало главного русиста мира": умерла Лариса Вербицкая
"Пенсионеры России": женщины будут чаще умирать, не дожив до пенсии
Пермский сенатор резко раскритиковал Поклонскую из-за Ротару
Врачи Пермского края: в мороз надо есть калорийную пищу
В ХМАО бюджетников заставляют переводить зарплату в "нужный" банк
Алтайские следователи: 100 ударов табуретом – это не убийство
Школы Екатеринбурга перейдут на пятидневку
В Сургуте горел ресторан: есть пострадавший
Ученые составили список самых загрязненных пестицидами овощей и фруктов
Последние материалы
Нарушающим ПДД водителям ОСАГО «влетит в копеечку»
"Не стало главного русиста мира": умерла Лариса Вербицкая
"Пенсионеры России": женщины будут чаще умирать, не дожив до пенсии
Пермский сенатор резко раскритиковал Поклонскую из-за Ротару
Врачи Пермского края: в мороз надо есть калорийную пищу
В ХМАО бюджетников заставляют переводить зарплату в "нужный" банк
Алтайские следователи: 100 ударов табуретом – это не убийство
Школы Екатеринбурга перейдут на пятидневку
В Сургуте горел ресторан: есть пострадавший
Автомобиль Mercedes, зачатый в гордом одиночестве - Гороскоп дня
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Политика. Новости и аналитика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Соломон Соловьев Автомобиль Mercedes, зачатый в гордом одиночестве - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
Пермский сенатор резко раскритиковал Поклонскую из-за Ротару
В ХМАО бюджетников заставляют переводить зарплату в "нужный" банк
Почему одноразовые чайные пакетики оказались опасны для здоровья
"Новичок-2": в отравлении болгарского бизнесмена обвинили спецслужбы РФ
Одесса страдает, но приспосабливается
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Поклонская заступилась за Ротару
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
На Украине проходит протестная акция "Украденное тепло"
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Мнение: только в России не занимаются этническими чистками
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ