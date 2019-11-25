"Не стало главного русиста мира": умерла Лариса Вербицкая

На 84-ом году жизни в Петербурге скончалась Людмила Вербицкая. Профессор, президент СПбГУ — она была признана лучшим в мире лингвистом и знатоком русского языка.

О смерти Вербицкой сообщил в соцсетях Юрий Зинченко, президент Российской академии образования.

Людмила Вербицкая была первой и пока единственной женщиной — ректором СПбГУ за всю 270-летнюю историю ВУЗа. Кроме этого, она была главой Международной ассоциации преподавателей русского языка.

4 года назад, президент России Владимир Путин признался, что всегда консультируется с ней, когда не уверен, как правильно надо сказать. "Главным русистом планеты" назвал Вербицкую глава РАО.

Будучи блестящим профессионалом, Лариса Вербицкая много сил и внимания уделяла популяризации грамотного и бережного отношения к русскому языку, неоднократно призывая чиновников и губернаторов начать с себя борьбу за чистоту речи.

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