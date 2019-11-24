Полицейский застрелил человека, который пытался отнять у него пистолет

В Екатеринбурге во время задержания был застрелен молодой человек, которого полицейские заподозрили в хранении наркотиков.

Как рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. полицейские решили провести освидетельствование подозреваемого в медицинском учреждении, однако он попытался убежать.

Лейтенант полиции догнал парня, а тот стал оказывать сопротивление и хотел отнять у стража порядка табельное оружие. Полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, однако этим не остановил молодого человека. Вторым выстрелом полицейский его убил.

В настоящее время проводится проверка. По предварительным данным, лейтенант воспользовался оружием правомерно.

По сообщению пресс-службы, сотрудник полиции пострадал и был доставлен в больницу с травмами руки. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".